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В Сети раскритиковали жену артиста РФ Меладзе Альбину Джанабаеву за его слова поддержки Украины в СВО

Шоу-бизнес

Недавно заслуженный артист РФ Валерий Меладзе в ходе выступления на корпоративе в Дубае угодил в громкий скандал, произнёся фразу "Героям — слава!", тем самым поддержав традиционную речёвку украинских нацистов. После этого пользователи Сети раскритиковали не только певца, но и его жену Альбину Джанабаеву.

Некоторые поддержали супругу Меладзе и посоветовали не принимать близко к сердцу злость со стороны незнакомых людей. Хейтеры оставили гневные комментариями под её старыми постами в соцсетях. В них пользователи просят артистку покинуть Россию вместе со всеми родственниками.

"Валите из страны со своим мужем, такие, как вы, здесь не нужны", — так написал один из комментаторов.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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