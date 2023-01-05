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Исчез российский телеведущий Александр Гордон

Шоу-бизнес

На протяжении 40 дней телеведущий Александр Гордон не появляется в медийном пространстве. Последний раз его видели в эфире одной из программ российского телеканала больше месяца назад. Однако сообщений по поводу его увольнения нет, сообщает Blitz Plus.

Последний раз Гордон выступил в качестве телеведущего 23 ноября. Затем его убрали из эфира, заменив на Анатолия Кузичева. Однако постоянный ведущий программы "Время покажет" занимал место Гордона всего два выпуска. После этого передачу закрыли.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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