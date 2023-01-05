Актриса Татьяна Кравченко впервые пропустила свой спектакль в Санкт-Петербурге

Актриса Татьяна Кравченко впервые пропустила своё выступление в театре. Коллеги артистки сообщили, что она тяжело перенесла смерть председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова.

Станислав Садальский прокомментировал замену Кравченко в театре и отметил, что не представляет игру постановки без коллеги. Станиславский сказал, спектакль можно отменять лишь в едином случае — когда вперед ногами, ответил актёр.

"Наш зритель приходит на двух звезд этого спектакля, лица которых на афише. Даже не знаю, что без Кравченко делать будем", — сообщил её партнёр по сцене заслуженный артист России Станислав Садальский.

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