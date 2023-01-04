Самые ожидаемые музыкальные альбомы года: Moneskin, Shaman и Алёна Свиридова

Музыканты и певцы в эпоху интернет технологий и различных платформ не отказываются от общепринятого общения с поклонниками. В эпоху коротких мыслей артисты по-прежнему готовы на масштабные высказывания.

В новом году некоторые исполнители выпустят новые музыкальные альбомы, где соберут известные хиты. Информационный портал "МК" составил рейтинг самых ожидаемых премьер 2023 года.

Depeche Mode

Metallica

Moneskin

Дженнифер Лопес

Лана Дель Рэй

Алёна Свиридова

Shaman

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