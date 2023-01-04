Музыканты и певцы в эпоху интернет технологий и различных платформ не отказываются от общепринятого общения с поклонниками. В эпоху коротких мыслей артисты по-прежнему готовы на масштабные высказывания.
В новом году некоторые исполнители выпустят новые музыкальные альбомы, где соберут известные хиты. Информационный портал "МК" составил рейтинг самых ожидаемых премьер 2023 года.
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Российская актриса резко отреагировала на прославление Украины Меладзе на новогоднем выступлении.