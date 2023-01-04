Тяжелобольная актриса Анастасия Мельникова мечтает встретить Рождество в монастыре

Российская актриса Анастасия Мельникова призналась, что мечтает отпраздновать Рождество в монастыре. Звезда сериала "Улицы разбитых фонарей" последние несколько лет испытывает проблемы со здоровьем, поэтому не посещает светские мероприятия.

В интервью изданию "ФАН" Мельникова рассказала: как верующий человек, она хочет встретить праздник в Зеленецком монастыре. Актриса отметила, что если ей разрешат выехать, то до священного места её довезёт дочь Мария.

"Если мне разрешат, Маша отвезёт меня туда днем 6 января, потом поедем обратно. Нам сказали, что есть келья, где мы можем переночевать. Мы уже ездили один раз летом, а зимой не были никогда", — пояснила Мельникова.

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