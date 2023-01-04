Алла Пугачёва не имеет прав на исполнение песни "Любовь, похожая на сон"

Певица Полина Гагарина исполнила хит "Любовь, похожая на сон" в эфире телеканала "Россия-1". Зрители заявили, что были рады услышать легендарный хит на новогоднем огоньке.

Пользователи Сети отметили, что без косвенного участия Аллы Пугачёвой всё равно не обошлось и её знаменитые песни звучат на всех федеральных канал.

Авторские права на песню "Любовь, похожая на сон" принадлежат композитору Игорю Николаеву и поэтессе Валерии Горбачевой. И все отчисление от песни получают только они.

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