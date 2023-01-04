Певец Валерий Меладзе и Олег Газманов попали под пристальное внимание общественности после выступлений в Дубае. Меладзе шёпотом поддержал украинскую речёвку, а Газманов публично отказался комментировать политическую ситуацию.
Известный промоутер, пожелавший остаться анонимным, в беседе с изданием "МК" заявил, что на данный момент каждый концерт может обернуться для звезд крушением карьеры.
"Сейчас идти в народ, давать возможность зрителям сказать что-то в твой микрофон может стать фатальной ошибкой. Тем более в Дубае, где в последнее время собралась публика самых разных взглядов. Хорошо, что без драки обошлось", — утверждает собеседник "МК".
Эксперт отметил: умение реагировать на разные провокации должно стать для артистов одной из самых отрепетированных составляющих концерта.
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