Скандалы с Меладзе и Газмановым: промоутер рассказал о главной ошибке певцов

Певец Валерий Меладзе и Олег Газманов попали под пристальное внимание общественности после выступлений в Дубае. Меладзе шёпотом поддержал украинскую речёвку, а Газманов публично отказался комментировать политическую ситуацию.

Известный промоутер, пожелавший остаться анонимным, в беседе с изданием "МК" заявил, что на данный момент каждый концерт может обернуться для звезд крушением карьеры.

"Сейчас идти в народ, давать возможность зрителям сказать что-то в твой микрофон может стать фатальной ошибкой. Тем более в Дубае, где в последнее время собралась публика самых разных взглядов. Хорошо, что без драки обошлось", — утверждает собеседник "МК".

Эксперт отметил: умение реагировать на разные провокации должно стать для артистов одной из самых отрепетированных составляющих концерта.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.