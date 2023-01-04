Поклонники недовольны оправданием Валерия Меладзе за поддержку Украины

Певец Валерий Меладзе во время выступления в Дубае попал в очередной скандал. Один из зрителей обратился к артисту с известной украинской речёвкой, а певец шёпотом её поддержал.

Видео с злополучного концерта многовенно разлетелось по Сети. Многие представители шоу-бизнеса негативно отреагировали на поступок Меладзе. А депутаты Госдумы требуют лишить артиста всех государственных наград за поддержку Украины.

После инцидента Меладзе поспешил оправдаться за свои слова и заявил, что он вне политики и никого не ненавидит.

Подписчики отметили измождённый внешний вид Меладзе и "нелепые оправдания".

"Он плачет? Такое селфи странное", "Да уж, вляпался так вляпался", — посчитали некоторые интернет-пользователи.

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