Певица Ирина Аллегрова выпустила новую песню об участниках СВО на Украине

Российская певица Ирина Аллегрова выпустила патриотическую песню "Возвращайтесь домой, мальчики". В композиции певица прославляет бойцов ВС РФ принимающих участие в СВО на Украине.

Артистка принимает активное участие в поддержке не только родной страны, но и российских бойцов. В новой композиции "Возвращайтесь домой, мальчики" бойцов ВС РФ она называла "защитниками родины". Аллегрова напомнила военным, что дома их всегда ждут родные и близкие и "просят помощи у ангелов".

Автором трека является композитор Олег Тян, который пока не очень известен в российском шоу-бизнесе.

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