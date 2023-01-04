Народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный раскритиковал поведение актрисы Чулпан Хаматовой. Дрессировщик отметил, что сбежавшая из России артистка всегда показывала свою неприязнь к стране.
После начала СВО на Украине Хаматова эмигрировала в Латвию, где неоднократно высказывалась против действий ВС РФ в соседней стране. Также актриса театра и кино критиковала российскую власть на местных телеканалах и заявила о желании отказаться от всех государственных наград.
Запашный резко отреагировал на слова Хаматовой и отметил, что благодаря СВО у некоторых представителей шоу- бизнеса "слетели маски с лица".
"Я задумался, а если бы не СВО, то мы бы с вами и не узнали, что Чулпан Хаматова не выходила из роли даже тогда, когда получала высокие награды из рук нашего президента Владимира Путина. Она призналась, что никогда не испытывала радости и уважения в такие моменты, а теперь даже стыдится этого", — негодует дрессировщик в беседе с изданием РИА ФАН.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российская актриса резко отреагировала на прославление Украины Меладзе на новогоднем выступлении.