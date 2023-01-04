Эдгард Запашный: Чулпан Хаматова не выходила из роли даже когда получала награды из рук Путина

Народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный раскритиковал поведение актрисы Чулпан Хаматовой. Дрессировщик отметил, что сбежавшая из России артистка всегда показывала свою неприязнь к стране.

После начала СВО на Украине Хаматова эмигрировала в Латвию, где неоднократно высказывалась против действий ВС РФ в соседней стране. Также актриса театра и кино критиковала российскую власть на местных телеканалах и заявила о желании отказаться от всех государственных наград.

Запашный резко отреагировал на слова Хаматовой и отметил, что благодаря СВО у некоторых представителей шоу- бизнеса "слетели маски с лица".

"Я задумался, а если бы не СВО, то мы бы с вами и не узнали, что Чулпан Хаматова не выходила из роли даже тогда, когда получала высокие награды из рук нашего президента Владимира Путина. Она призналась, что никогда не испытывала радости и уважения в такие моменты, а теперь даже стыдится этого", — негодует дрессировщик в беседе с изданием РИА ФАН.

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