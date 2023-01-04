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Актёр РФ Садальский заявил, что президент России Путин дифференцирует людей на три категории

Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский подробнее рассказал о разделении людей президентом РФ Владимиром Путиным на три категории. Об этом заслуженный артист РСФСР сообщил в беседе с Вячеславом Манучаровым во время интервью для программы "Эмпатия Манучи".

Садальский обратил внимание, что беседа происходит в том самом ресторане, в котором ранее не раз любили отдохнуть бывший губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Собчак и его близкий соратник Путин.

"Путин разделяет людей на три категории: друг, предатель и враг. С врагом надо и общаться, с врагом можно договариваться. Предателя надо уничтожать. А друзьям — помогать", — пересказал слова российского лидера Садальский.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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