Валерий Меладзе рискует получить статус иноагента. Скандал разразился после того, как певец поддержал Украину на корпоративе в Объединённых Арабских Эмиратах.
Валерия Меладзе подвергли ожесточённой травле после того, как он ответил на украинский лозунг: "Слава Украине". Что именно прошептал артист в микрофон понять сложно, однако бурная реакция собеседника Меладзе заставила всех ополчится против артиста, так как он якобы открыто поддержал украинцев.
Глава Фонда защиты национального исторического наследия, юрист Александр Кабанов выступил с предложением присвоить Меладзе статус иноагента.
"Действия Меладзе на частной вечеринке можно расценивать именно как провокацию, подрывающую официальную позицию России по отношению к СВО", — выразил своё мнение Кабанов.
Юрист призвал запретить певцу работать в России, а его песни прекратить транслировать по радио.
Ранее Валерия Меладзе, который с первых дней осудил проведение спецоперации на Украине, требовали лишить гражданства и наград.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российское общество должно увидеть, как будет наказан тыловик, допустивший в Макеевке компактное расквартирование большой группы солдат российских ВС.