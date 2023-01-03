Валерия Меладзе могут признать иноагентом после того, как он поддержал Украину в Дубае

Валерий Меладзе рискует получить статус иноагента. Скандал разразился после того, как певец поддержал Украину на корпоративе в Объединённых Арабских Эмиратах.

Валерия Меладзе подвергли ожесточённой травле после того, как он ответил на украинский лозунг: "Слава Украине". Что именно прошептал артист в микрофон понять сложно, однако бурная реакция собеседника Меладзе заставила всех ополчится против артиста, так как он якобы открыто поддержал украинцев.

Глава Фонда защиты национального исторического наследия, юрист Александр Кабанов выступил с предложением присвоить Меладзе статус иноагента.

"Действия Меладзе на частной вечеринке можно расценивать именно как провокацию, подрывающую официальную позицию России по отношению к СВО", — выразил своё мнение Кабанов.

Юрист призвал запретить певцу работать в России, а его песни прекратить транслировать по радио.

Ранее Валерия Меладзе, который с первых дней осудил проведение спецоперации на Украине, требовали лишить гражданства и наград.

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