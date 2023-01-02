Сенатор Афанасьева призвала лишить заслуженного артиста РФ Валерия Меладзе гражданства России

Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе во время выступления на корпоративе произнёс фразу "Героям — слава!", тем самым поддержав традиционную речёвку украинских нацистов. Лидер СРЗП Сергей Миронов призвал лишить его всех наград за сказанное. Он посчитал, что певец хочет усидеть на двух стульях.

Сенатор Елена Афанасьева прокомментировала данную инициативу политика в отношении Меладзе.

"За такое Меладзе не званий надо лишать, а гражданства Российской Федерации", — заявила член Совфеда в соцсети.

Она назвала скотством, уродством и предательством такое поведение артиста России.

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