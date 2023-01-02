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Сбежавшая из России певица Алла Пугачева заявила о своём счастье, разозлав видео

Шоу-бизнес

Алла Пугачёва получила многочисленные поздравления с Рождеством и Новым годом от друзей. В ответ она отправила им видеопослание с многозначительным заголовком "СПАСИБОГ".

Сад Аллы Пугачёвой в Израиле
Сад Аллы Пугачёвой в Израиле

"В моём понимании счастье — это то, что я сейчас ощущаю. Я свободна, я с семьёй вместе. Новый год я встречаю в кругу людей, которые меня понимают, которые имеют совесть, честь, достоинство", — сказала Примадонна.

Пугачёва накануне Нового года опубликовала на своей странице в соцсети фото сада дома в Израиле. По её словам, такая обстановка помогает ей справиться с травлей её семьи.

Ранее сообщалось, что Валерий Меладзе в Дубае продолжил фразу "Слава Украине" и поддержал националистический лозунг.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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