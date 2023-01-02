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SHOT: певец РФ Валерий Меладзе в Дубае продолжил фразу "Слава Украине" и поддержал националистический лозунг

Шоу-бизнес

Заслуженный артист РФ Валерий Меладзе в ходе выступления на корпоративе произнёс фразу "Героям слава!", тем самым поддержав традиционную речёвку украинских нацистов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Валерий Меладзе
Валерий Меладзе

В Сети появилось видео, на котором мужчина за кадром просил певца передать привет его жене. После этого поклонник выкрикнул "Слава Украине!". Артист РФ убрал микрофон от лица и максимально скрытно произнёс продолжение националистического лозунга "Героям слава!". Тихая речь не помешала записать её на камеру.

"Вне политики мы сегодня здесь", — продолжил в микрофон Меладзе.

Ранее сообщалось, что певец РФ Олег Газманов в Дубае отказался отвечать на вопрос о СВО России на Украине.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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