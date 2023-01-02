Эвелина Блёданс нарядилась в кожаный костюм в стиле БДСМ, взяла в руки кнут и высказалась о готовности попасть на фронт в рамках частичной мобилизации.
Артистка разыграла целое представление, которое началось с вручения повестки на "мамбилизацию".
"Это же надо! Меня в любовные войска? Ну-ну", — гласит подпись к ролику с участием Блёданс.
Повестка гласит, что можно попасть на фронт в должности:
Сообщалось также, что есть шанс пополнить батальон стрельбы глазами или поступить на службу в "мачо-полк".
"Я готова! Повестку хочу получить даже я. Буду генералом любовного фронта", — объяснила телеведущая, щёлкая кнутом.
Не все фолловеры оценили шутку Эвелины. Некоторым интернет-пользователям юмор звезды показался неуместным.
Ранее Эвелина Блёданс высказалась об угрозе конфискации имущества Аллы Пугачёвой и Максима Галкина*.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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