Проект с участием Урганта сняли с показа на российском ТВ: "Почему я должен отчитываться, улетал я или нет"

Телеспектакль под названием "Происшествия в стране Мульти-Пульти" с участием Ивана Урганта не допустили к показу на российском ТВ.

Иван Ургант в проекте сыграл Карлсона. От лица своего персонажа телеведущий произнёс речь, которую можно спроецировать и на него самого.

"Разные в жизни обстоятельства у героев. С одной стороны, взлетев на огромную высоту, он, можно сказать, опускается буквально до земли. Говорят — улетел, обещал вернуться. Куда я улетел, может я вообще не улетал. Почему я должен отчитываться, улетал я или нет. Когда я вернусь, когда не вернусь. Не я, а мой персонаж", — объяснил Ургант, переодетый в костюм героя произведения Астрид Линдгрен.

Проект "Происшествие в стране Мульти-Пульти" рассказывает о приключениях героев советской мультипликации. В проекте приняли участие Данила Козловский, Сергей Бурунов, Екатерина Варнава, Александр Гудков и другие знаменитости.

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