Руководство Евровидения об исключении России из конкурса: "Сложное решение"

Организатор Евровидения Мартин Эстердаль заявил, что исключение России из конкурса было сложным решением.

В эфире радиостанции BBC4 Эстердаль заявил, что Европа якобы очень сильно влияет на организаторов песенного конкурса.

"Решение было сложным. И сейчас сложно", — подчеркнул Эстердаль.

Также стало известно, что Болгария не будет принимать участие в конкурсе из-за финансовых трудностей.

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