Тяжелобольной Валентин Юдашкин с женой улетели из России на новогодние праздники

Модельер Валентин Юдашкин с женой улетел из России. Дочь кутюрье Галина опубликовала совместное фото с родителями из Дубае.

Юдашкин несколько лет борется с онкологическим заболеванием и не часто выходит на светские мероприятия. Супруга модельера время от времени публикует совместные снимки с тяжелобольным мужем на прогулке или кино.

Семья Валентина Юдашкина решила воссоединиться в тёплых краях на празднование Нового года.

"Кто у нас тут прилетел", — подписала семейный кадр Галина.

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