Модельер Валентин Юдашкин с женой улетел из России. Дочь кутюрье Галина опубликовала совместное фото с родителями из Дубае.
Юдашкин несколько лет борется с онкологическим заболеванием и не часто выходит на светские мероприятия. Супруга модельера время от времени публикует совместные снимки с тяжелобольным мужем на прогулке или кино.
Семья Валентина Юдашкина решила воссоединиться в тёплых краях на празднование Нового года.
"Кто у нас тут прилетел", — подписала семейный кадр Галина.
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