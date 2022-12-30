Стилист Сергей Зверев вспомнил, как Алла Пугачёва напоила его "целебной водкой"

Стилист Сергей Зверев YouTube-шоу "Алёна, блин!" рассказал о том, как Алла Пугачёва помогала ему сбросить лишний вес к мероприятию "лечебным чаем". Испытал странные чувства и не помню дорогу домой, заявил король гламура.

По словам Зверева он поделился деликатной проблемой с близкой подругой. Пугачёва в свою очередь приказала домработнице "сделать целебный чай". Напиток сильно впечатлил стилиста. Как думает сам артист, в составе "чая" было большое количество слабительного.

Сбросить лишний вес таким образом у Зверева всё-таки получилось. Однако на мероприятии он выглядел не хорошо, потому что был совсем обессилен. А Алла Пугачёва только над ним посмеивалась.

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