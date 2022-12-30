Актёр Максим Аверин заявил, что он мечтал жениться на Марии Порошиной

Российская актёр Максим Аверин в эфире передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым признался в том, что в студенческие годы мечтал жениться на Марии Порошиной. По словам Аверина: его мама до сих пор переживает из-за этого.

Звезда сериала "Глухарь" безответно влюбился в актрису, но рассказал об этом лишь спустя много лет.

"Нельзя не влюбиться в эти большие карие глаза! Прекрасные и нежные карие глаза. Моя мама мечтала, чтобы я женился на Машке. Всегда переживала, что этого не состоялось. Маня, ну у нас же ещё всё впереди?" — сказал Максим Аверин.

Громкое заявление удивило Порошину. Актриса не знала, что ответить, однако потом все же дала ироничное обещание. Она сообщила, что прежде, чем дать ответ, ей нужно подумать ещё лет десять.

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