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Профайлер Филатов заявил о лицемерии в отношениях Варум и Агутина: "Они улыбаются только на публике!"

Шоу-бизнес

Эксперт по языку тела Алексей Филатов заявил, что в паре Анжелики Варум и Леонида Агутина не всё так гладко, как пытаются показать артисты. После начала СВО на Украине певица уехала к дочери в США, а её муж остался в России. Поклонники пары начали подозревать артистов в расставании.

Профайлер Филатов заявил о лицемерии в отношениях Варум и Агутина: "Они улыбаются только на публике!"

Специалист отмечает, что взглянув на снимки знаменитостей может проанализировать их настрой. За их улыбками может скрываться что угодно: от недовольства мероприятием, до личной неприязни друг к другу, заявляет Филатов. При этом позы артистов указывают на их разное отношение к происходящему. Агутин стремится к Варум, подстраивается под неё, тянется, хочет оказаться рядом. Он каждый раз всем телом склоняется в сторону жены.

"Анжелика и Леонид улыбаются, на первый взгляд все спокойно, но могу сказать, что у пары далеко не всё так гладко. Безусловно видно, что позитивные эмоции они показывают наиграно. Их счастливые улыбки социальные, исключительно для камер", — рассказывает Woman. ru профайлер.

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