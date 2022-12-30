Модельер Александр Васильев раскритиковал образ Орбакайте

Историк моды Александр Васильев раскритиковал образ певицы Кристины Орбакайте на съёмках программы "Новогодний голубой огонёк". По словам эксперта, артистке не идут наряды, которые раньше предпочитала её мать.

Короткое платье с воротником-стойкой совсем не подходит Орбакайте. По словам телеведущего, дочери Пугачёвой больше подходят наряды в пол. При этом, Васильев подчеркнул, что фигура артистки позволяет ей носить любые платья.

"Платье радикальной длины мини — дань моде 80-х. У Кристины красивые ножки. Но я всё-таки больше люблю её в длинных платьях и с декольте", — отметил Александр Васильев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.