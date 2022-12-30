Историк моды Александр Васильев раскритиковал образ певицы Кристины Орбакайте на съёмках программы "Новогодний голубой огонёк". По словам эксперта, артистке не идут наряды, которые раньше предпочитала её мать.
Короткое платье с воротником-стойкой совсем не подходит Орбакайте. По словам телеведущего, дочери Пугачёвой больше подходят наряды в пол. При этом, Васильев подчеркнул, что фигура артистки позволяет ей носить любые платья.
"Платье радикальной длины мини — дань моде 80-х. У Кристины красивые ножки. Но я всё-таки больше люблю её в длинных платьях и с декольте", — отметил Александр Васильев.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военные эксперты рассказали, почему ВСУ выбрали аэродром Энгельса для атаки.