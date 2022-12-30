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Модельер Александр Васильев раскритиковал образ Орбакайте

Шоу-бизнес

Историк моды Александр Васильев раскритиковал образ певицы Кристины Орбакайте на съёмках программы "Новогодний голубой огонёк". По словам эксперта, артистке не идут наряды, которые раньше предпочитала её мать.

Короткое платье с воротником-стойкой совсем не подходит Орбакайте. По словам телеведущего, дочери Пугачёвой больше подходят наряды в пол. При этом, Васильев подчеркнул, что фигура артистки позволяет ей носить любые платья.

"Платье радикальной длины мини — дань моде 80-х. У Кристины красивые ножки. Но я всё-таки больше люблю её в длинных платьях и с декольте", — отметил Александр Васильев.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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