Таролог Рэй: супруга Григория Лепса Анна Шаплыкова выйдет замуж зимой 2023 года

Таролог Мария Рэй заявила о том, что бывшая супруга певца Григория Лепса Алла Шаплыкова в феврале 2023 года встретит свою любовь. По словам эксперта, на данный момент женщина сильно обижена на певца, с которым рассталась после долгих отношений.

Шаплыкова и Лепс официально расторгли брак в декабре 2021 года. За 20 лет брака у пары родились трое детей. После расставания бывшие супруги никак не комментировали причину развода, хотя время от времени СМИ заставали их на совместных ужинах с детьми.

Таролог Рэй отметила, что в жизни Шаплыковой начнутся новые отношения зимой 2023 году, но Лепс из её жизни не исчезнет.

"Но в её орбите всегда есть бывший муж, Григорий Лепс регулярно даёт о себе знать и порой не в самом благоприятном ключе", — заключила таролог.

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