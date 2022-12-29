Сергей Галанин, Александр Скляр и Михаил Шахназаров выступили для раненных бойцов СВО

Сергей Галанин, Александр Скляр и Михаил Шахназаров выступили для военных СВО. Артисты выступили перед самыми важными пациентами и не менее важными врачами филиала госпиталя имени Бурденко.

Мероприятие прошло при поддержке Химкинского управления культуры и руководства госпиталя. Знаменитости выступили со словами поддержки, стихами, песнями и музыкой, передаёт Telegram-канал "Абзац".

"Спасибо вам! Вас ждут родные и близкие. Страна кланяется вам в моём лице. Я всё-таки гражданин своей страны. Поэтому низкий вам поклон", — Сергей Галанин. "Хочется всех вас поздравить с наступающим Новым годом. Хочу в первую очередь пожелать здоровья. Нам всем — пожелать удачи, успеха. Я уверен, что мы общими усилиями закончим СВО, и дай Бог, чтобы все вы были здоровы, вернулись к своим семьям, родным, близким", — Александр Ф. Скляр. "Общение с пацанами, которые вернулись оттуда, которым предстоит влиться в нашу жизнь, говорит о том, что нас ещё ждёт огромная работа после окончания СВО. Мы этих ребят ни в коем случае не должны забывать. Период их реабилитации требует нашей поддержки", — Михаил Шахназаров.

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