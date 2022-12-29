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Певец Дмитрий Колдун рассказал о жизни после «Фабрики звёзд» и «Евровидения»

Шоу-бизнес

Певец Дмитрий Колдун в интервью изданию "Московский комсомолец" признался, что его перестали приглашать на федеральные каналы из-за разногласий с композитором Виктором Дробышем и певцом Филиппом Киркоровым.

Певец Дмитрий Колдун рассказал о жизни после «Фабрики звёзд» и «Евровидения»

"Меня потом всюду закрыли, я остался один на один из-за разногласий с Дробышем. И как ты можешь капитализировать известность, которая тебе не принадлежит и которая не тобой создана? Никак!", — заявил Колдун.

В ходе беседы белорусский певец заявил, что после участия в "Фабрике звёзд" Филипп Киркоров оказал ему посильную помощь в раскрутке и отправил его на конкурс "Евровидение".

"Собственно, благодаря Филиппу и произошло моё участие в конкурсе "Евровидение". Я собирался участвовать сам, но возникли определенные сложности с репертуаром и финансированием. И если бы не он, я бы не просто не занял никакого места — я бы не поехал. Он в этом конкурсе большой спец, и я не устану говорить ему спасибо", — рассказал певец.

Также Дмитрий Колдун отметил: чтобы устояться в шоу-бизнесе и быть востребованным, нужно иметь хорошее финансирование и помощь покровителей.

"Все-таки, чтобы заниматься музыкой, творчеством, карьерой, нужны деньги. Нельзя просто в трусах прийти куда-то и начать все с самого начала", — сказал певец.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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