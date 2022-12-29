Промоутер Сергей Лавров назвал гонорары звёзд за корпоративы в новогодние праздники

Известный промоутер Сергей Лавров раскрыл сумму гонораров звёзд в Новый год. Самыми востребованными оказались Филипп Киркоров и Григорий Лепс.

По словам организатора праздников, певец Shaman за одно выступление в новогоднюю ночь может получить 2 млн рублей. Певица Ольга Бузова готова выступить перед зрителями за 3 млн рублей. Шура поднял ценник на выступление с 300 000 рублей до миллиона, передаёт слова Лаврова издание "Комсомольская правда".

Самыми богатыми после новогодних корпоративов и вечеринок станут Филипп Киркоров, Григорий Лепс и Анна Дзюба. Год назад артисты получали около 5 млн рублей, а сейчас готовы петь за 10 млн рублей.

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