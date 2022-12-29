Певица Лолита призналась, что собирала бутылки по помойкам и сдавала их

Российская исполнительница Лолита Милявская заявила, что во время "полного безденежья" собирала стеклянные бутылки и сдала в приёмку. По словам певицы, все заработанные деньги она тратила на концертные образы и съёмки.

"Работа — это то, на что жалеть нельзя. Я могу пожалеть на шмотки, но не на работу — там должно быть все лучшее", — заключила знаменитость.

Артистка призналась, что в её жизни были разные периоды, но Лолита никогда не отчаивалась и много работала.

"Не было иного выхода. Копейки, что лежали в кармане, надо было разложить на еду, на поездку в метро. Не брезговала сдавать бутылки — тогда за них давали деньги. И это было спасение", — приводят слова певицы dni. ru.

Милявская отмечает: однажды у неё на новогоднем столе был только салат оливье и докторская колбаса.

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