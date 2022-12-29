Двойника Пугачёвой Калатуру подвергли травле в Сети: "Сейчас модно поддерживать СВО"

Двойник Аллы Пугачёвой Даниил Калатура признался, что столкнулся с негативом за выступления в образе Примадонны. Артист заявил, что его переодевание в образ патриотичной Ирины Аллегровой никак не связан с политической обстановкой. Слова пародиста передаёт издание "МК".

В беседе с журналистами Каталура сообщил: после начала СВО спрос на выступление в образе Аллы Борисовны стал значительно больше. Также артист заявил: он не считает Примадонну "предательницей родины" и просит "не трогать святое".

"Это никак не касается патриотизма. Просто мы решили сделать ещё одно шоу. Благо голос позволяет. Но от образа Пугачёвой я не отказывался. Тем более из-за последних событий спрос на неё только вырос", — заявил Калатура.

По словам двойника Пугачёвой, российский шоу-бизнес во время спецоперации на Украине разделился на два лагеря. Более того, некоторые артисты начали поддерживать СВО и Россию, только из-за пиара, отмечает Калатура.

"Сейчас стало модно поддерживать СВО. Хотя я знаком со многими артистами и понимаю, что для некоторых это настолько наносное, они не искренне в своем желании отчитаться о патриотизме. Мне это неприятно", — рассказал пародист.

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