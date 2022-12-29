Певица Ани Лорак призналась, что мечтает встретиться с родственниками на Украине в Новый год

Певица Ани Лорак призналась, что мечтает о воссоединении своей семьи на Украине. Артистка стала нежелательной персоной на родине за поддержку России во время спецоперации.

Украинские националисты постоянно критиковали певицу за работу в России, а также за её молчание в отношении СВО. Лорак даже занесли в черный список, запретив въезд на Украину.

В преддверии Нового года Али Лорак опубликовала в Сети фотографию на фоне ёлки, признавшись в своём самом сокровенном желании.

"Как было бы здорово собрать всю мою семью вместе снова. Мои лучшие пожелания и любовь каждому!" — написала Лорак.

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