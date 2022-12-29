Певица Светлана Лобода показала подросшую дочь от Тилля Линдеманна у новогодней ёлки

Украинская певица Светлана Лобода поделилась в Сети новым снимком с младшей дочерью Тильдой. Артистка тщательно скрывает лицо девочки и её отца.

Дочери Тильде в этом году исполнилось 4 года. Артистка до сих пор скрывает свою личную жизнь и не называет отца младшей наследницы. Некоторые из поклонников украинской певицы считают, что она родила от рок-музыканта Тилля Линдеманна. Лобода долгое время не комментировала эти слухи, но позже опровергла информацию.

После начала спецоперации на Украине певица отреклась от России, где долгое время строила карьеру и зарабатывала состояние. Лобода обосновалась за границей и уже от туда поддерживает свою родину.

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