Сбежавший из России Алексей Панин: "Тигран Кеосаян превратился в животное"

Сбежавший из России актёр Алексей Панин в очередной раз высказался в сторону соотечественников. На этот раз артист раскритиковал поведение Тиграна Кеосаяна, который не поддерживает эмиграцию знаменитостей после начала СВО на Украине.

По словам Панина, с Кеосаяном их связывала крепкая дружба. Когда он был с Алёной Хмельницкой, мы часто гостили друг у друга, отмечает звезда "Жмурок".

По мнению актёра, брак Кеосаяна с Симоньян негативно сказался как на их дружбе, так и на личности ведущего. Более того, Панин удивлён критике бывшего друга представителей шоу-бизнеса, которые решили уехать из России на фоне спецоперации на Украине.

"Я пропустил тот момент, когда Тигран превратился из того человека, которого я любил, в животное. Тем более пропустил тот момент, когда рядом с ним оказалась Маргарита Симоньян вместо прекрасной Алёны Хмельницкой, с которой мы до сих пор общаемся и переписываемся в соцсетях", — отметил Панин.

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