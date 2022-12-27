Штоль об обвинении Пугачёвой в работе на западные спецслужбы: много личных интересов

Дипломат Владимир Штоль в беседе с Pravda.Ru высказался об обвинении Аллы Пугачевой в работе на западные спецслужбы.

Доктор политических наук, профессор Дипломатической академии МИД России Владимир Штоль объяснил, может ли Алла Пугачёва быть полезна западным спецслужбам.

Он считает, что уехавшие звёзды вольно и невольно обвиняют страну в нарушении каких-либо правил.

Он уверен, что у знаменитостей много личных интересов завязано на западные страны.

"Это и вопросы недвижимости, это вопросы банковских счетов, каких-то еще других возможностей, которые у них имеются на Западе, которых они могут очень легко лишиться в случае, если будут занимать какую-то пророссийскую позицию", — объяснил Штоль.

Ранее актёр Станислав Садальский призвал "заткнуться и не позориться" тем, кто нападает на Аллу Пугачёву.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.