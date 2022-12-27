Депутат Бородин заявил, что Алла Пугачёва работает на западные спецслужбы

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил о том, что Алла Пугачёва связана с западными спецслужбами и работой на них.

После начала спецоперации на Украине Примадонна вместе с семьёй переехала в Израиль. Позже выяснилось, что певица ликвидировала весь бизнес в России.

В эфире программы "Место встречи" на канале НТВ Бородин предположил, что Алла Борисовна давно тесно работает с западными компаниями. Бородин также отметил: в скором времени вся Россия узнает правду о сбежавших за границу звёздах.

"Друзья, время, только время! Подождите чуть-чуть, мы вам расскажем всю правду, с кем сотрудничает Алла Пугачева и остальные мутные персоны. На кого эти люди все эти годы работали в России, и почему они убежали именно в трудный момент для нашей страны. Журналистам хочу сказать: коллеги, немного терпения, и вы все узнаете", — добавил Бородин.

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