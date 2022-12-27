Алёна Жигалова потребовала у Александра Реввы рассказать правду о событиях в его жизни

Журналистка Алёна Жигалова в новом выпуске YouTube-шоу "Алёна, блин!" заявила о том, что Александр Ревва до сих пор не связался с её редакцией и не объяснил причину своей эмиграции в Испанию. Именно я рассказала общественности об отъезде артиста, после этого он обиделся, отметила Жигалова.

После начала спецоперации на Украине юморист Ревва резко высказался в адрес страны и уехал за границу. Позже артист был замечен на съёмках новогодней передачи на федеральном канале.

Жигалова в одном из выпусков своей авторской программы заявляла о том, что из-за СВО Ревва эмигрировал, но решил скрыть этот поступок.

"До сих пор Александр Ревва не произнёс ни одного слова по поводу всех событий, которые с ним случились", — сказала она.

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