Телеведущая Елена Летучая призналась, что её супруг недоволен публичным образом жизни

Телеведущая и журналистка Елена Летучая призналась, что её мужу не нравится большая популярность супруги. Артистка активно ведёт социальные Сети и охотно отвечает подписчикам на вопросы.

Летучая в своём Telegram-канале рассказала, её мужу Юрию Анашенкову не нравиться публичная жизнь. Телеведущая уверяет, она спокойно относится к своей славе и старается жить здесь и сейчас, потому что жизнь может измениться до неузнаваемости.

"Мы с Юрой иногда представляем какими мы будем в старости. Он говорит, что я буду заводной старушкой, и меня наконец никто не будет узнавать", — написала Летучая.

Ведущая "Ревизорро" неоднократно рассказывала в Сети об отношениях с мужем. Тема супружеской жизни Летучей интересует её подписчиков больше всего.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.