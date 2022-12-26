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Музыкальный критик Кретова объяснила феномен SHAMANа на отечественной сцене

Шоу-бизнес

Рост популярности молодого артиста SHAMANа объясним большой работой певца на протяжении многих лет. Ярослав Дронов занимался другими проектами, в том числе, появился в шоу "Голос", где большая аудитория могла услышать вокал исполнителя. Об этом заявила театральный и музыкальный критик Екатерина Кретова, комментируя Pravda.Ru резко возникшую популярность артиста за последний год.

Музыкальный критик Кретова объяснила феномен SHAMANа на отечественной сцене

"Конечно, он, безусловно, очень профессиональный человек, профессиональный певец. У него очень хорошие вокальные данные. Он выбрал для себя определенную стилистику, определенный жанр поп-музыки. И он явление поп-культуры. И в этом жанре, в этом направлении надо сказать, что он совсем прямо не то, что не худший, а, может быть, один из лучших", — отметила критик.

У Дронова имеются отличные навыки композиторства, а также интересное соотечественникам исполнение поп-музыки в стиле "русский рок", заявила Кретова.

"Он очень искренний. Он действительно наполнен этим образом. Я думаю, что это такая фигура, которая вполне может стать ключевой в нашей отечественной музыке", — заявила Екатерина Кретова в беседе с Pravda. Ru.

Эксперт выразила мнение о том, что у SHAMANа есть все шансы заменить Земфиру на российской сцене и стать главным хедлайнером страны. По словам Кретовой, 31-летний певец обладает выраженными качествами лидера, которые он проявляет после начала СВО на Украине, в то время, как многие артисты уехали из России.

 

 

 

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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