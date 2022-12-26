Дочь Эдиты Пьехи Броневицкая заявила о доходах артистов в СССР

Дочь эстрадной артистки Эдиты Пьехи Илона Броневицкая опровергла слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле и рассказала о том, как на самом деле распределись деньги артистов в СССР.

"Они жили в достатке. Слова Лаймы Вайкуле про "содержала весь Советский Союз" я воспринимаю как обиду за свою подругу Аллу Пугачёву. Ну обиделись девушки друг за друга", — сообщила Броневицкая.

В интервью "Комсомольской правде" Броневицкая рассказала, что в Советском Союзе артисты не получали на руки деньги за выступления. Также заработанное не делили между собой организаторы и музыканты. Все средства шли напрямую государству, а артисты получали лишь фиксированный процент.

"Конечно, никто из артистов, певцов, музыкантов не мог содержать страну, тем более такую огромную как Советский Союз или Россия. Это абсурд!", — высказалась Илона.

Дочь Эдиты Пьехи обратила внимание, что в СССР артисты жили хорошо не только благодаря зарплате, но и благам, получаемым от "Ленконцерта" и прочих организаций.

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