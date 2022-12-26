Дмитрий Киселёв прокомментировал творчество покойного солиста "Ласкового мая" Юрия Шатунова

Телеведущий Дмитрий Киселёв в эфире программы "Вести недели" вспомнил артистов российской эстрады, которые ушли из жизни в этом году. Особое внимание ведущий уделил солисту "Ласкового мая" Юрию Шатунову.

"Осталось лишь отдать дань тем, кто оставил яркий след в жизни России и кого нам будет так не хватать", — сказал Киселёв.

48-летнего исполнителя не стало 23 июня 2022 года. Шатунов отдыхал в ближайшем Подмосковье в компании друзей. Позже певец пожаловался на боли в груди и плохое самочувствие. Медики боролись за жизнь артиста, но так и не смогли справиться с последствиями сильной сердечной недостаточности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.