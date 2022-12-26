Российский артист Юрий Гальцев заявил, что между москвичами и петербуржцами нет никакой разницы. Нужно просто оставаться человеком, отмечает звезда "Аншлага".
Гальцев в разговоре с изданием "Москвич Mag" сообщил, что он часто бывает в столице России, но не рассматривает Москву для переезда. По поводу того, что "мы, столичные, отличаемся", я больше слышу от самих москвичей, причём в других городах, заявил юморист.
"Мне хватает того, что я приезжаю в столицу. Всем ведь невозможно жить в Москве! Да и в Питере тоже. У нас есть прекрасные города — Иркутск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск — со своими прекрасными театрами", — уточнил Гальцев.
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