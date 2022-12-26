Юрий Гальцев заявил, что между москвичами и петербуржцами нет разницы

Российский артист Юрий Гальцев заявил, что между москвичами и петербуржцами нет никакой разницы. Нужно просто оставаться человеком, отмечает звезда "Аншлага".

Гальцев в разговоре с изданием "Москвич Mag" сообщил, что он часто бывает в столице России, но не рассматривает Москву для переезда. По поводу того, что "мы, столичные, отличаемся", я больше слышу от самих москвичей, причём в других городах, заявил юморист.

"Мне хватает того, что я приезжаю в столицу. Всем ведь невозможно жить в Москве! Да и в Питере тоже. У нас есть прекрасные города — Иркутск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск — со своими прекрасными театрами", — уточнил Гальцев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.