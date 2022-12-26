41-летний Родион Газманов признался, что боится женится из-за болезненного развода родителей

Сын Олега Газманова Родион рассказал почему до сих пор не связал себя узами брака. О личной жизни сын народного артиста РФ говорит редко и неохотно. По словам певца, болезненный развод родителей сильно повлиял на его дальнейшую жизнь.

"Когда родители разводятся, это оставляет на ребенке отпечаток. Всегда. И во взрослом возрасте он будет это на себе тащить…", — сказал Родион Газманов.

41-летний Родин Газманов в беседе с порталом WomanHit заявил, что на данный момент ему комфортно быть в статусе холостяка. В будущем артист планирует создать семью и завести детей. Также Газманов-младший подчеркнул: ему не хотелось бы иметь жену из шоу-бизнеса, потому что, вероятнее всего, они будут редко встречаться дома из-за работы.

"Я всегда какие-то отношения, которые у меня были, хотел довести до момента, чтобы я чётко понимал: это те самые отношения, я из них не захочу уйти, чтобы не делать человеку больно, а тем более детям, которые могут у нас появиться, я хотел понимать, что я никогда не захочу отсюда уйти. А это ловушка на самом деле. Потому что ты никогда на 100% не можешь быть ни в чём уверен", — рассказал исполнитель.

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