Певец Сергей Жуков и Алексей Потехин до 2006 года выступали в группе "Руки Вверх!". Позже Потехин решил покинуть коллектив и начал сольную карьеру.
С того момента мы больше не общались, заявляет Жуков. Более того, певец не видит смысла в воссоединении группы.
Сергей Жуков в беседе с изданием "7 Дней" рассказал: из-за того, что певцы постоянно были вместе, в один момент, они устали друг от друга.
"Мы с Лёшей начинали вместе, проводили друг с другом 24 часа в сутки, жили, были не разлей вода. 10 с половиной лет мы ежесекундно находились вместе. Уже невозможно было находиться рядом", — вспомнил 46-летний Жуков.
Певец отметил, несмотря на распад группы, он всегда здоровается с коллегой при встрече и интересуется его делами. Жуков добавил, что очень рад за Потехина, который пока продолжает выступать с их общими песнями.
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