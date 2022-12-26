Певец Жуков заявил, что перестал общаться с коллегой Потехиным из-за усталости

Певец Сергей Жуков и Алексей Потехин до 2006 года выступали в группе "Руки Вверх!". Позже Потехин решил покинуть коллектив и начал сольную карьеру.

С того момента мы больше не общались, заявляет Жуков. Более того, певец не видит смысла в воссоединении группы.

Сергей Жуков в беседе с изданием "7 Дней" рассказал: из-за того, что певцы постоянно были вместе, в один момент, они устали друг от друга.

"Мы с Лёшей начинали вместе, проводили друг с другом 24 часа в сутки, жили, были не разлей вода. 10 с половиной лет мы ежесекундно находились вместе. Уже невозможно было находиться рядом", — вспомнил 46-летний Жуков.

Певец отметил, несмотря на распад группы, он всегда здоровается с коллегой при встрече и интересуется его делами. Жуков добавил, что очень рад за Потехина, который пока продолжает выступать с их общими песнями.

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