Сбежавший из России Анатолий Белый заявил, что от него отвернулись российские друзья

Актёр театра и кино Анатолий Белый после февральских событий уволился из МХТ, в котором прослужил 20 лет и вместе с семьей покинул страну. Артист обосновался в Израиле.

В эфире "Первого радио 89.1FM" Белый признался: из-за его политических высказываний против СВО от него отвернулись многие коллеги и друзья на родине. Есть практически кровная братская потеря, отмечает актёр.

"У меня и так было мало товарищей, но это моя история… я не умею дружить с большим количеством людей. Два-три друга мне достаточно, но я потерял их, конечно же. Есть очень близкие потери…", — заявил Анатолий Белый.

При этом, Белый поддерживает тесные отношения со сбежавшими из России коллегами, которые осудили действия ВС РФ в соседней стране.

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