Певица Кристина Орбакайте выступила в Сети с важным заявлением к друзьям и поклонникам

Певица Кристина Орбакайте после скандала на шоу "Дуэты" отправилась в США к семье. Артистка опубликовала важное заявление в Сети для своих друзей и подписчиков.

Вслед за сбежавшим из России отчимом, Орбакайте стала жертвой мошенников. Певица заявила, что от её имени злоумышленники отправляют сообщения с просьбой о финансовой помощи. Дочь Примадонны призывает поклонников не реагировать на фэйк, быть внимательнее и не верить данной информации.

"Внимание всем моим друзьям и подписчикам! От моего имени рассылают фэйк с просьбой о помощи. У меня все хорошо, никому ничего не переводите!", — написала звезда.