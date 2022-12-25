Певица Кристина Орбакайте после скандала на шоу "Дуэты" отправилась в США к семье. Артистка опубликовала важное заявление в Сети для своих друзей и подписчиков.
Вслед за сбежавшим из России отчимом, Орбакайте стала жертвой мошенников. Певица заявила, что от её имени злоумышленники отправляют сообщения с просьбой о финансовой помощи. Дочь Примадонны призывает поклонников не реагировать на фэйк, быть внимательнее и не верить данной информации.
"Внимание всем моим друзьям и подписчикам! От моего имени рассылают фэйк с просьбой о помощи. У меня все хорошо, никому ничего не переводите!", — написала звезда.
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