Актриса Клара Новикова рассказала о последней встрече с Александром Пономаренко

Народная артистка России Клара Новикова рассказала, что в последний раз видела юмориста Александра Пономаренко в конце лета на съёмках передачи. Артист скончался 24 декабря после продолжительной борьбы с онкологией.

"Он выглядел плохо. Это видно, что человек болеет. Я увидела его, обняла, хотя я в первые секунды даже его не узнала. Все понимали, к чему это идёт, что ожидать чудес нельзя", — сказала Новикова в беседе с "Известиями".

Новикова заявила, о страшном диагнозе все артисты знали и старались помогать. Планировали организовать концерт, а заработанные деньги передать на лечение Пономаренко, вспоминает юмористка.

Также Клара Новикова отметила, что дуэт братьев Пономаренко был по-настоящему уникальным.

"Они были совершенно уникальный дуэт, очень разносторонний, артисты, которые умели на сцене многое — и играть на разных инструментах, и петь", — добавила юмористка.

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