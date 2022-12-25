Певица Лайма Вайкуле записала рождественское поздравление на русском языке

Латвийская певица Лайма Вайкуле опять оказалась в центре скандала. Артистка поздравила своих подписчиков с Рождеством на русском языке, хотя резко высказалась против политики России и СВО.

Вайкуле опубликовала поздравительное видео в Сети, где пожелала своим поклонникам счастливого Рождества. Некоторые пользователи интернета не оценили жест латвийской певицы и обвинили её в лицемерии.

Однако, многие из подписчиков отметили доброжелательность Вайкуле. Артистка никогда не оскорбляла россиян, не смотря на то, что в последнее время получает много негатива в Сети.

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