Долина объяснила, почему весь мир ненавидит Россию: "Мы всем мешаем"

Лариса Долина объяснила, почему США и Европа не любят Россию.

Певица уверена, что зависть к нашей стране не даёт покоя Западу.

"Наша страна настолько сильна — мы всем мешаем, мы гораздо сильнее, мы круче", — заявила народная артистка России.

Исполнительница хита "Погода в доме" уверена, что русскую культуру невозможно отменить, так как она "знаковая".

"Мы самые лучшие, это мешает всему миру, но им придётся с этим смириться", — объяснила певица.

Ранее Лариса Долина ответила на нападки Максима Галкина*.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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