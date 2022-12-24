Лариса Долина объяснила, почему США и Европа не любят Россию.
Певица уверена, что зависть к нашей стране не даёт покоя Западу.
"Наша страна настолько сильна — мы всем мешаем, мы гораздо сильнее, мы круче", — заявила народная артистка России.
Исполнительница хита "Погода в доме" уверена, что русскую культуру невозможно отменить, так как она "знаковая".
"Мы самые лучшие, это мешает всему миру, но им придётся с этим смириться", — объяснила певица.
Ранее Лариса Долина ответила на нападки Максима Галкина*.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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