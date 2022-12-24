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Регина Дубовицкая подтвердила смерть одного из братьев Пономаренко

Шоу-бизнес

Скончался звезда "Аншлага" и "Кривого зеркала", один из братьев-близнецов Пономаренко.

Александр Пономаренко, выступавший на юмористической эстраде со своим братом Валерием Пономаренко, умер от онкологического заболевания (по одной из версий артист страдал раком желудка) в возрасте 55 лет.

Скорбную новость подтвердила телеведущая Регина Дубовицкая.

"Надо прийти в себя", — цитирует слова руководительницы юмористической передачи "Аншлаг" издание "Подъём".

Ранее Валерий Пономаренко рассказал, почему вынужден гастролировать без брата-близнеца. Он объяснял, что брат находится на реабилитации из-за ракового заболевания.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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