Регина Дубовицкая подтвердила смерть одного из братьев Пономаренко

Скончался звезда "Аншлага" и "Кривого зеркала", один из братьев-близнецов Пономаренко.

Александр Пономаренко, выступавший на юмористической эстраде со своим братом Валерием Пономаренко, умер от онкологического заболевания (по одной из версий артист страдал раком желудка) в возрасте 55 лет.

Скорбную новость подтвердила телеведущая Регина Дубовицкая.

"Надо прийти в себя", — цитирует слова руководительницы юмористической передачи "Аншлаг" издание "Подъём".

Ранее Валерий Пономаренко рассказал, почему вынужден гастролировать без брата-близнеца. Он объяснял, что брат находится на реабилитации из-за ракового заболевания.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.