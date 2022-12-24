Певец Леонид Агутин опроверг слухи о разводе с Анжеликой Варум

После начала спецоперации на Украине певица Анжелика Варум исчезла из медиапространства и не выходила на светские мероприятия с Леонидом Агутиным. Поклонники звёздной пары начали подозревать артистов в расставании.

Певец решил прервать молчание и сделал публичное заявление об отношениях с супругой, заявив, что они с Анжеликой счастливы в браке. Агутин отметил, что недобросовестные СМИ и всевозможные паблики распространяют фейковую информацию о его семье.

"Смешали все в кучу и выдают... Их понять можно! Зарабатывать-то надо, а с известным именем в заголовке больше кликов. Невозможно только понять, куда исчезло уважение к собственным читателям», — таким сообщением из своего фан-клуба исполнитель поделился у себя на странице во "ВКонтакте".

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