Певица Пугачёва может вернуться в РФ из-за проблем с израильским паспортом

В Сети появилась информация о том, что сбежавшая из России Алла Пугачёва может в скором времени вернуться в Москву. Причиной этому послужили проблемы, связанные с оформлением израильского паспорта.

Ряд Telegram-каналов сообщает, что 73-летняя певица вынуждена вернуться в столицу в ближайшее время. Но официального подтверждения этой информации от Примадонны или членов её семьи нет.

После того как общественности стало известно о наличие у Аллы Борисовны израильского гражданства, некоторые сотрудники Управления регистрации населения были задержаны по подозрению в получении взятки. Отмечается, что процедура оформления Примадонной паспорта Израиля имеет некоторые нарушения законодательства.

"В итоге и Пугачёва, и Собчак получили массу проблем: ведь они грубо нарушили израильское законодательство, приобретя паспорта этой страны нечестным способом", — сообщает публицист Владимир Хомяков.

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